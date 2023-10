ZAŠTO POSTOJE SEMAFORI? Pred očima djece projurio kroz crveno na semaforu

Jutros je u Ulici Hrvatske Mornarice u smjeru Poljuda, nemaran vozač projurio kroz crveno svjetlo, time ugrožavajući nekolicinu maloljetnika pored semafora. Specifični semafor funkcionira na način paljenja zelenog svjetla za pješake prilikom pritiska na gumb, regulirajući tako prolazak preko pješačkog prijelaza samo pri potrebi.

Neki bi pomislili da je to dovoljno za smanjenje nervoze vozača dok čekaju zeleno, no u ovom slučaju, to nije zaustavilo čovjeka koji je žurio kroz crveno.

Građani na ovaj čin reagiraju malodušno, spominjući učestalost ovakvih događaja na većini ulica grada Splita. Posebice u jutarnjem dijelu dana koji označava odlazak na posao.

Jesu li rješenje kazne i kamere, ili nešto konkrentnije ?