Zašto nikada ne biste trebali piti vodu iz plastične boce ostavljene u automobilu

Zabrinuti ste zbog izloženosti mikroplastici? Onda biste trebali dobro razmisliti prije nego što posegnete za bocom vode koja je danima stajala u vašem automobilu. Najnovije studije pokazuju da izloženost toplini i UV zračenju potiče plastične boce na ispuštanje milijardi mikroskopskih čestica koje na kraju završe u vašem piću, piše Food & Wine.

Istraživanja o mikroplastici posljednjih su godina u punom jeku jer postajemo sve svjesniji njezine prisutnosti i potencijalnih zdravstvenih rizika. Znanstveni radovi povezuju je s nizom problema, od oštećenja jetre do upala i oksidativnog stresa. Problem je što se izbjegavanje mikroplastike čini gotovo nemogućim - čim eliminiramo jedan izvor, pojavi se drugi. Ipak, postoji jedan izvor koji je prilično lako izbjeći: stara, ugrijana plastična boca vode koja tko zna koliko dugo stoji u vašem autu.

Utjecaj topline i sunca

Tijekom 2023. godine, istraživači su proučavali kako različite temperature i izloženost UV zračenju utječu na četiri uobičajene vrste plastike koje se koriste za ambalažu i boce. Otkrili su da, iako se svaka vrsta plastike razgrađivala malo drugačije, sve su ispuštale sitne fragmente mikroplastike - i to ne samo nekoliko.

Tijekom testiranja, plastika je u vodu ispustila milijarde mikroskopskih čestica. Za usporedbu, boce koje su kao kontrolna skupina držane u rashlađenom okruženju nisu ispustile gotovo ništa.

Ovo nije novo otkriće

Ovaj zaključak daleko je od novosti. Još 2014. godine, istraživači sa Sveučilišta Florida došli su do sličnih rezultata, ispitujući kako se kemikalije oslobađaju iz 16 marki flaširane vode pohranjene na visokoj temperaturi (oko 70°C) tijekom četiri tjedna. Svoje su nalaze opisali kao "najgori mogući scenarij" za ljudsku konzumaciju.

"Ako vodu skladištite dovoljno dugo, može postojati zabrinutost", izjavila je tada Lena Ma, profesorica i vodeća autorica studije. Njezin tim savjetovao je ljudima da ne ostavljaju flaširanu vodu u "vrućoj garaži tjednima ili u automobilu cijeli dan tijekom ljeta".

Općenito, toplina i plastika nisu dobra kombinacija. Studija iz 2025. objavljena u časopisu Science of the Total Environment pokazala je da su topli napici primarni izvor izloženosti mikroplastici. Primjerice, vrući čaj sadržavao je oko 60 čestica po litri, a kava 43. Hladne verzije istih pića imale su znatno manje - ledeni čaj 31, a ledena kava 37 čestica po litri.

Što učiniti?

To ne znači da morate ostati žedni ako je boca vode od jučer jedina opcija. Kako je Jaime Ross, docentica neuroznanosti na Sveučilištu Rhode Island, objasnila za Washington Post, ključno je izbjegavati ponovljenu izloženost. Osim unosa mikroplastike, toplina "može doprinijeti rastu patogena".

Stručnjaci predlažu da bi "naljepnice proizvoda, uključujući flaširane vode, trebale sadržavati informacije o sastavu ambalaže i obavijestiti o mogućnosti ispuštanja bisfenola A u vodu." Dok ne dočekamo takve promjene, rješenje je u našim rukama: vodu čuvajte na hladnim i tamnim mjestima ili, još bolje, prijeđite na staklene i metalne boce za višekratnu upotrebu kad god je to moguće.