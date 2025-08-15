Zašto nije preporučljivo okretati čaše naopako nakon pranja?

Iako mnogi prilikom pranja suđa odlažu čaše naopako kako bi se ocijedile, to je, kako objašnjavaju stručnjaci, sasvim pogrešno jer šteti kvaliteti i čvrstini čaša.

Sa znanstvene strane objašnjenje za ovo je: "Kraj čaše je najkrhkiji dio. Kada ga stavite naopako, on nosi težinu cijele čaše".

Shodno tome, vremenom bi se vjerovatnoća razbijanja čaše mogla povećavati. Ovu tezu potvrdila je Key Vagner za The Sun.

"Neke čaše za piće imaju jako osjetljiv rub koji nije napravljen da izdrži cijelu težinu čaše. Ako je to slučaj nemojte odlagati čaše naopako, jer će to dovesti do pretjeranog pritiska na rub i na kraju se mogu i razbiti čaše", kazala je.

Međutim, stručnjaci su svjesni da se ovaj način odlaganja čaša nakon pranja koristi kako bi se spriječilo taloženje prašine u čašama, prenosi N1.