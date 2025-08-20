Zašto lubenicu uvijek treba oprati prije rezanja?

Lubenica je sinonim za ljeto, no jeste li znali da je prije rezanja i posluživanja lubenicu ključno temeljito oprati? Korak je to koji mnogi preskaču, no evo zašto je taj korak važan.

Čvrsta kora lubenice ima važnu ulogu zaštite sočnog, ružičastog mesa od štetnika, zagađivača i mikroorganizama. Te nečistoće mogu potjecati iz tla na kojem je rasla, sanduka u kojem je transportirana, ljepljivih kolica u trgovini ili prašnjavog prtljažnika vašeg automobila, piše portal Martha Stewart.

Iako većina ljudi ne jede koru, upravo taj zaštitni omotač može brzo postati izvor kontaminacije. Bakterije, prljavština i drugi ostaci s površine mogu se nožem prenijeti na meso čim zarežete, zagađujući tako svaku krišku. Zbog toga je važno uvijek pregledati lubenicu prije kupnje i izbjegavati one s vidljivim pukotinama ili oštećenjima, jer ona omogućuju ulazak zagađivača i ubrzavaju kvarenje.

Ispravan način pranja

Pranje velike i teške lubenice može se činiti kao gnjavaža u usporedbi s manjim voćem poput jagoda, no postupak je jednostavan. Stavite lubenicu u čist sudoper i isperite je pod mlazom hladne vode, okrećući je kako biste oprali sve strane.

Za tvrdokornije mrlje od prljavštine upotrijebite čistu četku za voće i povrće. Pritom izbjegavajte korištenje sapuna, komercijalnih sredstava za pranje voća ili izbjeljivača. Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) ne preporučuje njihovu upotrebu jer mogu ostaviti štetne ostatke na kori.

Dodatan oprez ako jedete koru

Temeljito pranje vodom sasvim je dovoljno ako planirate jesti samo meso lubenice. Međutim, ako namjeravate iskoristiti i koru, primjerice za kiseljenje ili kandiranje, preporučuje se ciljaniji pristup za uklanjanje pesticida i sprječavanje razvoja bakterija.

Pomiješajte hladnu vodu i ocat u boci s raspršivačem, u omjeru 3:1. Obilno poprskajte cijelu površinu lubenice i ostavite da djeluje pet do deset minuta. Nakon toga je temeljito isperite pod hladnom vodom kako biste uklonili ocat i potpuno osušite prije rezanja, jer će mokra biti skliska.

Iskoristite svaki dio

Nakon što ste pravilno oprali lubenicu, mogućnosti su bezbrojne. Osim što ćete uživati u slatkim kriškama, besprijekorno čista kora otvara vrata novim kulinarskim idejama - ovdje saznajte kako na kreativne načine iskoristiti koru od lubenice.