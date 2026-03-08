Zašto Livaja danas nije igrao od prve minute?

Dinamo je na Poljudu pobijedio Hajduk 3:1 u derbiju 25. kola SuperSport HNL-a. Najveći derbi hrvatskog nogometa praktički je odlučen u prvom poluvremenu, kada je momčad trenera Marija Kovačevića postigla tri pogotka. Strijelci za goste bili su Miha Zajc u 7., Gabriel Vidović u 11. i Monsef Bakrar u 38. minuti, dok je jedini gol za Hajduk postigao Rokas Pukštas u 28. minuti.

Dinamo je ovom pobjedom došao do 57 bodova, deset više od drugoplasiranog Hajduka, koji nije uspio smanjiti zaostatak za najvećim rivalom. Do kraja prvenstva ostalo je još 11 kola.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon utakmice dao je izjavu za MAXSport, a potom je održao i konferenciju za medije.

„Što se dogodilo na početku? Odlično pitanje. Imali smo dva, tri igrača oko jednog njihovog igrača. Pogriješili smo, a momčad poput Dinama to kažnjava svaki put“, rekao je Garcia.

Istaknuo je kako mu je žao igrača, ali smatra da su pokazali karakter.

Kapetan Hajduka Marko Livaja nije bio u početnom sastavu. U vrhu napada započeo je Michele Šego, dok je Livaja u igru ušao u 72. minuti. Garcia je objasnio svoju odluku.

„Razlog je taj što je Šego odličan tijekom cijele sezone. Jučer je dobio udarac na treningu, ali je igrao.“

Na pitanje ima li problem s Livajom odgovorio je:

„Nemam. Sve moje odluke donesene su za dobrobit kluba. Sve što radim, u interesu je kluba. Mogu biti populist i prodavati vam priču. Ja nemam problem s Livajom, a nije mi rekao ni da on ima problem sa mnom. Je li Livaja sretan? Ne znam, možda i nije. Želim svaki put biti fer prema igračima.“

Govoreći o nastavku sezone, Garcia je istaknuo da će priliku dobivati igrači koji to zasluže.

„Onaj tko zasluži, igrat će bez obzira na godine. Dolazi nam Lokomotiva i pokušat ćemo pobijediti. Ovaj klub nije prvak već dugo godina, a nije često ni drugi. Moramo se boriti za drugu poziciju, moji igrači se ne predaju.“

Na kraju se osvrnuo i na moguće transfere u ljetnom prijelaznom roku.

„Prodali smo Mlačića na zimu, to je realnost. Vidjeli ste kako neki igrači napreduju. Pukštas, Šego, Brajković, Hrgović, Silić... Deset milijuna je ništa“, zaključio je Garcia.