Zašto je meso u restoranima uvijek nevjerojatno mekano? Tajna je u jednoj namirnici

Suho, tvrdo meso može pokvariti užitak jela. Međutim, postoji jedan trik koji može preokrenuti situaciju i mesu dati nevjerojatnu mekoću – kivi.

Ako želite da vaša svinjetina ili govedina budu iznimno mekane, kivi je tajni sastojak koji vam može pomoći. Dovoljno je nekoliko kriški ovog voća, položenih preko mesa i kratko odstajanje prije pečenja, kako bi se struktura mesa pretvorila u izvanredno mekano, piše krstarica.com.

Kao prirodna vrsta marinade, kivi igra ključnu ulogu. Razlog za to je prisutnost proteolitičkih enzima u kiviju, koji imaju sposobnost razgrađivanja vezivnog tkiva u mesu. To omogućuje da meso postane mekše, gotovo da se topi u ustima. Ako više volite marinirati meso, dovoljno je da slijedite svoj uobičajeni proces mariniranja, ali da dodate narezani kivi sat ili dva prije same pripreme mesa.

Ipak, važno je pripaziti da meso ne bude predugo izloženo kiviju, jer pretjerana mekoća može uzrokovati raspadanje mesa tijekom pripreme. Osim kivija, sličan učinak na mekoću mesa može imati i ananas – tropsko voće koje također sadrži enzime koji pomažu u omekšavanju mesa.