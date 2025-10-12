Zašto je dobra durum pšenica i po čemu se točno razlikuje od obične?

Postoji više vrsta pšenice, a jedna od njih je i durum pšenica. Durum pšenica ima više proteina i glutena od obične. Uz to, sadrži i druge važne nutrijente. Može se koristiti za izradu raznih namirnica, kao što je tjestenina, a koristi se i za izradu keksa.

Što je durum pšenica?

Durum pšenica se nalazi u brojnoj hrani, a posebna je po svojim svojstvima i nutrijentima koji se ne nalaze u drugim vrstama pšenica u toj količini. Durum pšenica se tako koristi za izradu kus kusa, bulgura, tjestenine, ali i keksi i kolača, piše N1.

Ova vrsta pšenice dolazi u cjelovitom ili prerađenom obliku. Uzgaja se u regijama kao što su Bliski istok, Južna Europa, Sjeverna Afrika i Sjeverna Amerika. Od durum pšenice se radi semulina.

Zašto je dobra durum pšenica?

Durum pšenica sadrži veliku količinu vitamina, minerala i drugih nutrijenata koji su važni u prehrani. U 100 grama durum pšenice nalazi se 13,7 grama proteina, a sadrži i 34 miligrama kalcija, 3,5 grama željeza i 144 miligrama magnezija.

Osim toga, ova vrsta pšenice sadrži 508 miligrama fosfora. Posebna je i po tome jer sadrži puno folne kiseline koja je zapravo vitamin B. Tako šalica neskuhane semuline, koja se dobije od durum pšenice, sadrži 306 mikrograma folata.

Također, durum pšenica ima niski glikemijski indeks pa je i pogodna za sve koji imaju dijabetes.

Bogata je i proteinima i vlaknima.

Koja je razlika između obične i durum pšenice?

Uz to što durum pšenica sadrži puno više nutrijenata i ima više proteina i glutena, postoji još nekoliko razlika. U prvom redu, to je tvrdoća, odnosno durum pšenica je znatno tvrđa.

Kako bi se od nje dobilo brašno, potrebno ju je više samljeti i onda dolazi do oštećenja škroba. Zbog ovoga nije toliko pogodna za izradu kruha jer se on neće podići i neće fermentirati.

Prije nego nastane brašno, prvo se melje u semolinu, odnosno pšeničnu krupicu. Durum pšenica je žute boje, dok je okus orašast. Isto tako, durum brašno i proizvodi od durum pšenice su skuplji.

Zaključak

Durum pšenica je tvrđa od obične, ali zato sadrži više proteina, glutena i raznih nutrijenata. Ima i niži glikemijski indeks, a sadrži i puno folata. Ipak, treba znati i da će ova vrsta pšenice, kao i proizvodi od nje biti skuplji od onih koji se rade od obične pšenice.