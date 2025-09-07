Zašto gosti sve češće provjeravaju ogledala u hotelima?

Radi se o provjeri je li ogledalo u hotelskoj sobi venecijansko ogledalo, poznato i kao jednosmjerno ogledalo ili špijunsko ogledalo. Takva stakla omogućuju da se s jedne strane vidi samo vlastiti odraz, dok se s druge strane može slobodno gledati u prostor kao kroz običan prozor, piše Fenix Magazin.

Što je venecijansko ogledalo i zašto je to važno?

Venecijansko ogledalo izgleda kao običan zrcalni predmet, ali iza njega se može nalaziti prostorija iz koje se promatra goste ili čak skriva kamera. Iako ova ideja više pripada filmskim scenarijima i teorijama zavjere, mnogi putnici žele igrati na sigurno.

Kako provjeriti je li ogledalo “pravo”? Isprobaj test s prstom

Najjednostavniji način provjere je tzv. test prsta:

Ispruži kažiprst i lagano ga prisloni na površinu ogledala.

Ako između tvog prsta i njegovog odraza ima razmaka, riječ je o običnom ogledalu s reflektirajućom površinom na stražnjoj strani.

Ako se tvoj prst i njegov odraz dodiruju bez razmaka, moguće je da se radi o površinskom ili čak venecijanskom ogledalu.

Dodatni savjeti za provjeru ogledala

Obrati pažnju na osvjetljenje i mjesto gdje se ogledalo nalazi.

Ako ti se soba čini sumnjivom ili vidiš neobične refleksije ili obrise iza ogledala, nemoj se ustručavati obavijestiti recepciju.

Test s prstom može biti koristan, ali nije uvijek 100% pouzdan jer različiti kutovi svjetla mogu stvoriti lažan dojam dodira ili razmaka.

Jesu li špijunska ogledala u hotelima stvarna prijetnja?

Stručnjaci naglašavaju da su slučajevi venecijanskih ogledala u hotelskim sobama izuzetno rijetki. Većina hotela ne bi se upustila u tako složenu i rizičnu instalaciju. Ako bi itko htio pratiti goste (što je već samo po sebi ilegalno), manje uočljiva kamera bi bila jednostavnije i jeftinije rješenje.

Ipak, osjećaj sigurnosti i privatnosti u hotelskoj sobi je iznimno važan. Ako se osjećaš nelagodno, uvijek je u redu postaviti pitanja osoblju hotela ili ako sumnje ostaju zatražiti drugu sobu.