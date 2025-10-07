Zašto biramo 'pogrešne' partnere? Odgovor stiže na predavanju u Solinu

Gradska knjižnica Solin poziva na predavanje „Kako naš rani odnos s majkom (primarnim skrbnikom) određuje sve naše odnose u životu“ koje će se održati u Teatrinu GK Solin u četvrtak, 9. listopada s početkom u 19 sati.
Predavanje će održati Elena Perković Paloš - edukant tjelesne psihoterapije, a na predavanju će biti govora o tome zašto se obrasci iz prošlosti ponavljaju u ljubavi, prijateljstvu i obitelji, kako prepoznati vlastite emocije i reakcije, te kako promijeniti pristup i izgraditi ispunjene i kvalitetne odnose.
Osjećate li da:
- Ne možete pronaći pravog partnera?
- Niste zadovoljni svojim brakom ili vezom?
- Vaše veze često završavaju razočaranjem?
- Ponavljate iste obrasce u odnosima, bez obzira na partnera?
- Preplavljuju vas jake emocije koje ne znate kontrolirati?
- Ponekad se osjećate da ste nekome „previše“?
- Želite izgraditi dublju povezanost s partnerom, obitelji i prijateljima?
- Želite postati bolji prijatelj, roditelj, partner – i na kraju, bolji čovjek?
Ako ste na bilo koje od ovih pitanja odgovorili “da”, ovo predavanje je za vas!
Ulaz na predavanje je slobodan.