Zašto biramo 'pogrešne' partnere? Odgovor stiže na predavanju u Solinu

Gradska knjižnica Solin poziva na predavanje „Kako naš rani odnos s majkom (primarnim skrbnikom) određuje sve naše odnose u životu“ koje će se održati u Teatrinu GK Solin u četvrtak, 9. listopada s početkom u 19 sati.

Predavanje će održati Elena Perković Paloš - edukant tjelesne psihoterapije, a na predavanju će biti govora o tome zašto se obrasci iz prošlosti ponavljaju u ljubavi, prijateljstvu i obitelji, kako prepoznati vlastite emocije i reakcije, te kako promijeniti pristup i izgraditi ispunjene i kvalitetne odnose.

Osjećate li da:

- Ne možete pronaći pravog partnera?

- Niste zadovoljni svojim brakom ili vezom?

- Vaše veze često završavaju razočaranjem?

- Ponavljate iste obrasce u odnosima, bez obzira na partnera?

- Preplavljuju vas jake emocije koje ne znate kontrolirati?

- Ponekad se osjećate da ste nekome „previše“?

- Želite izgraditi dublju povezanost s partnerom, obitelji i prijateljima?

- Želite postati bolji prijatelj, roditelj, partner – i na kraju, bolji čovjek?

Ako ste na bilo koje od ovih pitanja odgovorili “da”, ovo predavanje je za vas!

Ulaz na predavanje je slobodan.