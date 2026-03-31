Zaredali su potresi u posljednje vrijeme. Seizmolog: "Povezani su sa seizmičkom aktivnošću u susjedstvu"

Podrhtavalo je tlo proteklih dana i noći zbog nekoliko manjih potresa koji su uznemirili građane - kako na kontinentu, tako i u Dalmaciji. Posljednji, magnitude 3.2 prema Richteru zabilježen je u nedjelju oko 22 sata s epicentrom kod Murtera, dok su nešto slabiji zabilježeni u Zagrebu.

Voditelj hrvatske Seizmološke službe Krešimir Kuk otkrio je za Dnevnik Nove TV ima li razloga za brigu.

"Ma nema razloga za brigu, radi se o normalnoj seizmočkoj aktivnosti. Sve su to potresi koji nisu jaki, osim što izazovu malo uznemirenost stanovništva, ništa više od toga", rekao je.

"Zagrebački potres u ponedjeljak je bio još jedan slabiji, magnitude ispod 2. Zagrebačko područje se smiruje, još se zabilježi poneki potres koji ljudi osjete. Primjećuje se već duže vrijeme da ide uobičajenim tokom smirenje i uravnoteživanje situacije, kako se i očekivalo", nadodao je.

Nedavno je zabilježen potres i kod Žirja. Kuk je objasnio da se takvi potresi u moru povezuju s seizmotektonskom aktivnošću Jadranske mikropoloče koja uzrokuje potrese u našem priobalnom dijelu.

"Imamo zadnjih par tjedana nešto više potresa u podmorju, bilo ih je ovih dana oko Visa, pa dolje prema Jabuci, imamo ih i u Dubrovačkom primorju i podmorju.

Noćašnji potres oko Murtera osjetio se gore od Biograda pa do južnije od Vodica, to je normalno da se osjeti na širem području", nadodao je.

Upitan jesu li ti potresi povezani s potresima u susjedstvu, Kuk je pojasnio da jesu, jer kad se seizmičnost pojača, ona se manifestira na širem području. "Ovih dana se veći broj potresa bilježi i u južnom dijelu Italije te ispod Crne Gore i Albanije", pojasnio je.

Manjim potresima se oslobađa energija, a upitan je li to bolje, lošije te može li tako doći do jačih potresa, Kuk je istaknuo da je to uobičajeno.

"S te strane gledanja bolje je da se energija posljedično oslobađa preko više manjih poteza. Ali to ne može biti pravilo, često nam se dogodi da se unatoč slabijim potresima nakupi dovoljno energije za neki jači, ali to na našim prostorima nije čest slučaj. Na svu sreću oni se događaju rijetko", zaključio je.