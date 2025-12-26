Zara spustila cijene, počelo je sezonsko sniženje

Sezonska zimska sniženja u Zara započinju danas u 18 sati, prvo na online platformi, dok će kupci u fizičkim prodavaonicama na popuste morati pričekati do iza ponoći, odnosno do sutrašnjeg otvaranja trgovina.

Kako je već uobičajeno, interes se očekuje velik, s obzirom na to da zimska sniženja tradicionalno obuhvaćaju kapute, pletivo, jakne, obuću i druge sezonske komade koji se najčešće najbrže rasprodaju u prvim danima akcije.

U Splitu će kupci sniženim cijenama moći pristupiti na dvije lokacije. Jedna trgovina smještena je u dobro poznatom prostoru nekadašnje robne kuće Maja, na samom vrhu Marmontove ulice, dok se druga nalazi u trgovačkom centru Mall of Split, na njegovu drugom katu. Obje će, kao i ostatak prodajne mreže, sutra ujutro započeti s prodajom po sniženim cijenama.

S obzirom na iskustva iz prethodnih sezona, oni koji žele uhvatiti najtraženije komade savjetuju se da budu brzi - bilo online, bilo u trgovinama.