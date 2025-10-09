Zaposleniku greškom isplaćeno 330 plaća, dao je otkaz i nestao. Sud: "To nije krađa"

Možemo samo zamisliti izraz lica uredskog asistenta u čileanskoj prehrambenoj kompaniji Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile kada je shvatio da mu je poslodavac, umjesto uobičajene mjesečne plaće od oko 500.000 pezosa (oko 440 eura), greškom uplatio čak 165 milijuna pezosa (skoro 147.000 eura).

Prema pisanju lista “Diario Financiero”, kompanija je brzo otkrila pogrešku, a predstavnik ljudskih resursa odmah je razgovarao s radnikom. On je tada obećao vratiti novac, no očito se predomislio.

Nakon toga je nestao, a tvrtki poslao pisanu ostavku – bez spomena o novcu.

Naravno, tvrtka je pokrenula sudski postupak i zatražila povrat preplaćenog iznosa. Prošle su tri godine od tada, a u rujnu ove godine sud je donio odluku:

"Radnik nije ukrao novac.“

Prema pisanju medija, tvrtka je neimenovanog muškarca optužila za krađu, za što mu je prijetila velika novčana kazna i do 540 dana zatvora.

Međutim, sud je odbacio tužbu, presudivši da se ne radi o krađi, već o "neosnovanom bogaćenju“. Takav slučaj nije kazneno djelo, pa ga ne razmatra kazneni, nego građanski sud.

Rješavanje spora je tako ponovno odgođeno, a tvrtka je najavila da će pokušati vratiti novac svim pravnim sredstvima. Prvo planira uložiti žalbu i zatražiti poništenje presude, prenosi N1.