Zaposlenica ljekarne o Halidu Bešliću: "Znalo je biti po petero ljudi, svima bi platio račun"

Nakon smrti glazbene legende Halida Bešlića, javnost otkriva sve više njegovih dobrih djela o kojima se dosad nije znalo. Jedna takva priča stiže iz ljekarne u Semizovcu, u općini Vogošća, gdje je pjevač redovito pomagao ljudima u tišini.

Priču je ispričala Lela Delalić Šurković, koja je godinama radila u spomenutoj ljekarni. Njena objava, podijeljena na Facebook stranici Grad Bihać u srcu, otkrila je toplinu i velikodušnost legendarnog pjevača.

"Dok sam radila u ljekarni u Semizovcu, Halid Bešlić je bio naš redoviti posjetitelj. Zamislite kakav je to čovjek bio da nikada, ali baš nikada nije dozvolio da pacijent koji se u tom trenutku zatekne s njim u ljekarni plati svoj račun", započela je svoju priču Delalić Šurković.

"Znalo je to biti po petero ljudi, znali su biti jako veliki iznosi, pacijenti bez zdravstvenog osiguranja koji su kupovali inzulin, Halid im je platio sve i tako SVAKI put, ne jednom, SVAKI PUT", dodala je.

Njezine riječi odzvanjaju emocijom i zahvalnošću:

"To je čovjek koji je imao srce veće od džepa, dušu čistu kao prvi snijeg i zato će zauvijek živjeti u našim srcima, u svojim pjesmama uz koje smo odrasli. Da mi je netko rekao da može otići netko tko nije rodbinski tvoj, a da je duša ovako tužna, ne bih mu vjerovala. Halide, ljudino, hvala ti za sve."

Tisuće ljudi na ispraćaju glazbene legende

Halid Bešlić pokopan je u ponedjeljak na gradskom groblju Bare u Sarajevu, uz prisustvo desetaka tisuća ljudi iz cijele regije i svijeta. Emotivni ispraćaj bio je ispunjen tišinom, suzama i pjesmom — u jednom trenutku okupljeni su a cappella zapjevali njegovu Romaniju.

Oproštaj je započeo komemoracijom u sarajevskom Narodnom kazalištu, gdje su se od Halida oprostili prijatelji i kolege. Posebno su dirljivi bili govor Dine Merlina i izvedba Dražena Žerića Žere. Nakon toga, u haremu Gazi Husrev-begove džamije klanjana je dženaza, a tisuće ljudi u tišini su ispunile Baščaršiju.

Nakon molitve, tužna povorka krenula je kroz Ferhadiju, zaustavila se kod Vječne vatre te nastavila prema groblju Bare, gdje je obavljen ukop. U trenutku spuštanja lijesa, tišina je prekrivala cijeli grad.