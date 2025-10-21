Započinje obnova sportske dvorane „Vinko Kandija“, uštede na energiji i do 75%

Sportska dvorana „Vinko Kandija“ u Trogiru ide u energetsku obnovu i rekonstrukciju. Djeca iz osnovne i srednje škole koja ovdje imaju tjelesni odgoj, brojni sportaši i klubovi koji koriste dvoranu za treninge, trogirski rekreativci, sudionici sportskih natjecanja koji se ovdje održavaju, kao i djelatnici - uskoro će raditi u puno boljim uvjetima, dok će se troškovi energenata smanjiti na minimum.

Dvorana je izgrađena 1978. godine za potrebe održavanja Mediteranskih igara te se sastoji od velike i male dvorane koje su gotovo već 50 godina svakodnevno ispunjene aktivnostima. Od tada do danas nije bilo značajnijih ulaganja u objekt, iako je aktualna gradska uprava posljednjih godina nastojala da korištenje dvorane bude ugodnije, pa su tako zamijenjeni parketi, obnovljeni sanitarni čvorovi i svlačionice, postavljeni solari na krov. No, dijelovi zgrade kao što je krovište, fasada, vanjski i unutarnji zidovi su dotrajali i loše toplinski izolirani što onda rezultira lošim mikroklimatskim uvjetima i velikim utroškom energije, što će se konačno promijeniti ovom investicijom.

„Ovo je velika vijest za Trogir i brojne sugrađane čija djeca ili oni sami koriste dvoranu. Dugo je dvorana bila reprezentativni sportski objekt, ali zub vremena je učinio svoje. Pripremili smo dokumentaciju, ishodili sredstva sufinanciranja i konačno došli pred realizaciju jednog sveobuhvatnog projekta. Dugoročni je cilj izgraditi novu sportsku dvoranu na Krbanu, suvremen objekt koji će pratiti potrebe brojnih sportaša i tamo izmjestiti velik broj aktivosti, a obnovljenu postojeću dvoranu više staviti u službu djece iz škole Majstora Radovana“, istaknuo je gradonačelnik Ante Bilić.

Za izvođača radova kao najpovoljniji ponuditelj izabrana je tvrtka HAUSSE d.o.o. Ugovor je vrijedan 2.850.247,66 EUR s PDV-om, od čega je 1.402.612,98 eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, odnosno Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Radovi će započeti odmah, a rok dovršetka je osam mjeseci tako da bi početkom ljeta 2026. sve trebalo biti dovršeno.

Sanacijom zidova dvorane, poda iznad vanjskog prostora, krovnih konstrukcija te zamjenom većeg dijela vanjske stolarije, uz uvođenje električne energije kao novog energenta i uspostave novog sustava grijanja, hlađenja, ventilacije, klimatizacije i PTV-a te unutarnje rasvjete, postići će se godišnja ušteda od 72,41% u toplinskoj energiji za grijanje i godišnja ušteda od 75,72 % u primarnoj energiji, što će u konačnici objekt iz energetskog razreda F dovesti u energetski razred B.

Strojarskim projektom se predviđa ugradnja mehaničke ventilacije s rekuperatorom i zamjena kompletnog sustava koji koristi lož ulju kao energent sa sustavom dizalica topline zrak-voda te solarnih kolektora za sustav tople potrošne vode. Postavit će se nova klimatizacija i ventilacija dvorane-klima komora sa zasebnom dizalicom topline, grijanje sanitarija i pomoćnih prostorija radijatorima te tople vode sa zasebnom dizalicom topline i sustavom solarnih kolektora, te grijanje i hlađenje teretane i prostorija kluba također sa zasebnom dizalicom topline.

Predviđena je i zamjena unutarnje rasvjete štedljivim rasvjetnim tijelima.

Projekt obuhvaća i krajobrazno uređenje oko sportske dvorane te revitalizaciju okoliša dvorane, s naglaskom na nove mogućnosti korištenja tog prostora, koji je unatoč redovitom održavanju i ozelenjavanju, zastario i neadekvatan suvremenim standardima, urbanističkim trendovima i potrebama građana. Cilj je povećati ambijentalnu vrijednost prostora i ponuditi nove funkcije za sve dobne skupine koje mu gravitiraju.