Započinje 30 milijuna eura vrijedno ulaganje u mrežu ultra brzih punionica tvrtke Greenway uz garantirane cijene usluge punjenja

Tvrtka GreenWay Network d.o.o., nedavno osnovana podružnica GreenWay Holdinga, čiji je zeleni poslovni put počeo 2011. godine u Bratislavi, s trenutnim sjedištem u Poljskoj, zbog toga u samo 3-5 godina planira na području Hrvatske izgraditi više od 300 ultra brzih punjača nazivne snage 100 kW i vrijednosti ulaganja od 30 milijuna eura. Gradnja prvih punionica počinje već u siječnju 2024. godine, za što su osigurani ugovori, novac i profesionalci koji posluju s 25 zemalja Europske unije, a prva će biti izgrađena u gradu Slunju, na pola puta do mora, ispred Restorana Feniks.

Hrvatska, s 34 električna punjača na 100.000 stanovnika, sada je 20 puta slabije razvijena od najrazvijenije Nizozemske te tri puta slabije u odnosu na prosjek Unije. Samo ovim ulaganjem tvrtke GreenWay, u manje od 5 godina pokrenut će se značajan investicijski ciklus u tom području i osigurati gradnja najmanje trećine ukupnog plana povećanja instaliranih kapaciteta za punjenje električnih vozila i broja punionica u Hrvatskoj do 2030. godine.

„Naš plan za Hrvatsku je ambiciozan, ali i realističan. U sljedećih 5 godina planiramo investirati više od 30 milijuna EUR-a u razvoj kritične infrastrukture, što podrazumijeva ulaganje u ultra brze punjače, po principu ključ u ruke, priključnih snaga 100 - 400kW na ključnim strateškim koridorima, u urbanim sredinama, u sklopu komercijalnih objekata, ali i flota“, istaknuo je direktor GreenWay Network d.o.o. i Član Upravnog odbora GreenWay grupe Dino Novosel.. Predmetna privatna investicija veća je od svih dosadašnjih ulaganja u ovu industriju u Hrvatskoj te će rezultirati mrežom od preko 300 ultra brzih punjača“, naglasio je Novosel.

Inače, za nekoliko mjeseci, točnije 13. travnja 2024. na snagu stupa europska Uredba o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva (AFIR), koja među ostalim nalaže da se do stupnja razvoja električnih vozila s udjelom u ukupnom broju registriranih vozila od 15% osigura minimalno 1,3 kW javno dostupne infrastrukture za punjenje za 100% električna vozila te 0,8 kW javno dostupne infrastrukture za punjenje za plug in hybridna električna vozila. Uzimajući u obzir očekivano desetorostruko povećanje ukupnog broja registriranih vozila u razdoblju do 2030. godine, na gotovo 50.000 u Hrvatskoj te činjenicu da će se broj turista koji ulaze u Hrvatsku s električnim vozilima povećati sa sadašnji 50.000 na barem 1 milijun do 2030. godine, za očekivati je da će ukupne potrebe za uslugama punjenja samo od inozemnih turista, na javnoj infrastrukturi trostruko premašiti sve domaće potrebe za punjenjem električnih vozila.