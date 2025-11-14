Započeo milijunski projekt: Kaštela kreću u veliku modernizaciju vodovoda i kanalizacije

Danas je na gradilištu u Kaštel Novom održana svečanost otvorenja radova na području grada Kaštela u sklopu projekta aglomeracije Kaštela-Trogir. Događaju su prisustvovali zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Ante Šošić, gradonačelnik Grada Kaštela Denis Ivanović, direktor Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split Miroslav Delić, voditelj projekta aglomeracije Kaštela-Trogir Gojko Čepo te predstavnici izvođača radova, tvrtke Inero d.o.o. iz Splita.

U okviru radova vrijednih 32 milijuna eura s PDV-om, na području Kaštel Lukšića, Kaštel Starog i Kaštel Novog izgradit će se 42,3 kilometra kanalizacijske mreže, 17,6 kilometara novog i 4,6 kilometara zamjenskog vodovoda. Projekt također uključuje izgradnju nove vodospreme Plano l1 te zamjenu hidromehaničke i elektro opreme na 22 postojeće crpne stanice odvodnje. Realizacijom ovog dijela projekta značajno će se unaprijediti vodoopskrbna i kanalizacijska mreža, čime će se poboljšati kvaliteta života stanovnika Kaštela.

„Proteklog mjeseca započeli smo radove na preostalim projektima ovog paketa, a danas smo započeli radove i u gradu Kaštela. Ukupna vrijednost paketa B aglomeracije Kaštela-Trogir je oko 150 milijuna eura, a konkretno ovaj projekt za Kaštela iznosi 32 milijuna eura. U sklopu projekta izgradit ćemo 42 kilometra kanalizacijske mreže, rekonstruirati 22 kilometra vodovodne mreže, obnoviti crpne stanice odvodnje i izgraditi veliku vodosprema Plano l1“, izjavio je Miroslav Delić, direktor Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović istaknuo je kako će građani moći dobivati sve potrebne informacije o radovima i mogućnostima priključka, uz stalnu koordinaciju s Gradskom upravom i Vodovodom i kanalizacijom. Naglasio je da i nakon završetka ovog paketa ostaje još oko 5% područja koja će zahtijevati dodatna ulaganja.

Zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Ante Šošić ocijenio je da projekt predstavlja značajan iskorak u modernizaciji vodno-komunalne infrastrukture te da će pokrivenost vodovodnom i kanalizacijskom mrežom omogućiti kvalitetniji život za gotovo 32 tisuće stanovnika Kaštela.

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir ukupno je vrijedan 244,8 milijuna eura (bez PDV-a), pri čemu je 70 % sredstava sufinancirano iz Kohezijskog fonda Europske unije. Nositelj projekta je Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije, Hrvatskim vodama, gradovima Kaštela, Trogir i Split te općinama Okrug i Seget.