Započeo je drugi dan Adventa na Pazariću: Dođite i nazdravite!

Nakon iznimno uspješne prve večeri, Advent na Pazariću danas je otvorio i svoj drugi dan, potvrđujući da je Split spremno prihvatio ovaj novi, kvartovski splitski advent. Ribarnica na Tržnici Plokite ponovno se od 17 sati pretvorila u mjesto susreta, razgovora i blagdanskog uživanja, uz istu toplu atmosferu koja je obilježila početak ovog adventa.

Prva večer Adventa na Pazariću protekla je u znaku dobre glazbe, stalnog dolaska posjetitelja u parovima i manjim grupama te velikog interesa za ponudu lokalnih obrtnika, proizvođača i udruga. Taktovi saksofona u prostoru ribarnice, uz DJ zagrijavanje, pokazali su se kao pun pogodak, dok su štandovi bili ispunjeni znatiželjnim pogledima i kupcima.

Posebnu pažnju i dalje privlači oldtimer Mercedes na samom ulazu, s darovima i jelkom na krovu, koji je već prve večeri postao nezaobilazno mjesto za fotografiranje i uspomene. Zadovoljstvo ne kriju ni izlagači neki su već prvog dana bili gotovo rasprodani, kao ni organizatori, koje posebno veseli snažan odaziv na humanitarnu komponentu događanja.

Županijska udruga slijepih i danas nastavlja s predstavljanjem svog rada i rukotvorina, uz poruku solidarnosti i zajedništva, dok posjetitelji i dalje imaju priliku upoznati male hrvatske obrtnike i njihove proizvode od unikatnih rukotvorina do slastica koje su već prvog dana oduševile izgledom i okusom.

Drugi dan adventa donosi nastavak dobre atmosfere, uz nešto izmijenjenu ponudu pića, toplu čašu za nazdraviti i dovoljno razloga za zadržati se u ugodnom društvu. Organizatori poručuju da očekuju barem isti odaziv kao i prvog dana, dok se u subotu, kao završnici adventskih dana, nadaju još intenzivnijem druženju.

Advent na Pazariću je otvoren a poruka ostaje ista - dođite, svratite, zadržite se i nazdravimo zajedno blagdanskom vremenu, zajedništvu i dobrim danima koji dolaze.