Započeli 10. Robo.Du Daysi: Dubrovnik u znaku robotike

U ponedjeljak 17. studenog započeli su jubilarni 10. Robo.Du Daysi, koji se održavaju u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik sve do 21. studenog. Organiziraju ih Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s Informatičkim klubom Futura. Ostalo je još malo mjesta na pojedinim radionicama, stoga se zainteresirani još uvijek mogu prijaviti na: www.ztk-du.hr/robodudays-prijava/

Prvi dan najvećeg događanja u Hrvatskoj u sklopu Europskog tjedna robotike, protekao je u znaku robotike i programiranja bez ekrana s robopčelicama i Kubo robotima te radionicama strujnih krugova.

Na radionicama su mlađi polaznici programirali Blue-Botove i Bee-Botove (tzv. robopčelice) bez korištenja ekrana. Koristeći tipke na robotima, usmjeravali su ih prema željenim poljima. Kao dodatni izazov, voditelji su im postavljali zadatke koje su trebali riješiti: cilj je bio zadati naredbe kako bi se robot kretao do određene točke izbjegavajući prepreke, čime su djeca razvijala logičko razmišljanje i vještinu slaganja instrukcija. Kubo robotima upravljali su tako da su im izgrađivali stazu od pločica koje određuju smjer kretanja, pritom se upoznavajući s funkcijama, programima i petljama kroz jednostavne i logične korake.

S Dinkom Lale učenici osnovnih škola učili su o osnovama strujnog kruga. Na radionici „Šareni strujni krug“ spajali su osnovne elektroničke komponente koristeći specijalizirane setove, istraživali kako rade LED diode i ventilatori ovisno o vrsti spoja te isprobali senzor ravnoteže. Na radionici „Zatvori krug – upali svjetlo“ učenici su spajali strujne krugove koristeći jednu ili više baterija u serijskom spoju. S pomoću baterije analizirali su rad elektromotora, a korištenjem mehaničke energije upalili su žarulju bez dodatnog izvora energije (dinamo).

Radionice se realiziraju u sklopu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2025. godinu i uz potporu: Javne ustanove Rezervat Lokrum, TUP-a, Centra za djecu mlade i obitelj Dubrovnik, te u sklopu obilježavanja Europskog tjedna robotike.