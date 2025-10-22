Započele radionice o dalmatinskoj tradiciji u Sinju: Održana radionica izrade tradicijskih rukotvorina

U zgradi Palacina u Sinju u srijedu, 22. listopada 2025., započela je trodnevna manifestacija „Tradicijsko lončarstvo ručnog kola iz Potravlja – dalmatska ostavština“, edukativni program posvećen očuvanju i prenošenju bogate nematerijalne kulturne baštine Dalmatinske zagore.

Prvog dana manifestacije održana je radionica pod nazivom „Roga, zvijezda, šiška… rukotvorine na margini etnoloških istraživanja“, koju su vodili članovi više tradicijskih udruga: Tradicijska udruga Bitići, 'Srce Bukovice' iz Rodaljica, KUD 'Dangubice' iz Kutereva, Udruga Studio B iz Bodovalja te KUU 'Andrija Matijaš Pauk' iz Marine. Sudionici su imali priliku učiti izradu tradicijskih rukotvorina koje su nekada bile neizostavan dio svakodnevnog života u ruralnim krajevima, ali su često zanemarene u suvremenim etnološkim istraživanjima.

Program je obogaćen i izuzetno zanimljivim predavanjem Joška Ćalete i Dore Dunatov iz Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, koji su govorili o značaju ovakvih radionica u kontekstu očuvanja identiteta i baštine lokalnih zajednica.

Također je najavljena izložba „Knjiga uspomena“, koja će biti postavljena u Muzeju Cetinske krajine u Sinju, kao dodatni doprinos dokumentiranju i valorizaciji tradicijskih znanja i vještina.

Manifestacija se nastavlja 23. i 24. listopada radionicama izrade košara od šiblja, opanaka, zelovskih lula, tradicijskog lončarstva iz Potravlja, te obradom vune, ukrašavanjem medenjaka i glazbenim programom. Tu je i kreativna večer Art & Wine, koja spaja tradiciju i umjetnički izražaj u opuštenom ambijentu.

Sudjelovanje na svim radionicama je besplatno, a manifestaciju organiziraju Grad Sinj i Turistička zajednica Grada Sinja uz podršku Ministarstva kulture i medija RH te brojnih kulturnih i tradicijskih udruga.