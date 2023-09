ZAPOČELA PRODAJA ULAZNICA Hajduk u subotu s Lokomotivom, evo detalja

U tijeku je prodaja ulaznica za susret 9. kola SuperSport HNL u kojem Hajduk na Poljudu u subotu 23. rujna s početkom u 19:15 sati na Poljudu dočekuje momčad Lokomotive.

Do dana utakmice pravo kupnje, kao i do sada, imaju isključivo aktivni članovi Kluba. Učlaniti se možete online ili dolaskom u Odjel za članstvo te odmah ostvarujete pravo na kupnju ulaznice. Ulaznice će se naći u slobodnoj prodaji na sam dan utakmice u slučaju da se iste do tada ne prodaju.

U prodaji su ulaznice samo za istočnu i zapadnu tribinu poljudskog stadiona. Kao što je već poznato, sjeverna tribina kao i ulaz U na jugu su rasprodani do kraja natjecateljske sezone 2023/24 i neće više biti u prodaji. U ovom trenutku Hajduk ima preko 19.000 pretplatnika i preko 97.000 članova.