Zapljena droge u Splitu: Muškarac uhićen zbog amfetamina i marihuane

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjim muškarcem koji je dana 9. rujna 2025. godine oko 16:30 sati u Gundulićevoj ulici u Splitu zatečen u posjedu 2,77 grama droge tipa amfetamin („speed“).

Tijekom postupanja isti je iz ormara spavaće sobe dragovoljno izručio PVC vrećicu s 730 grama amfetamina te PVC smotuljak s 1,3 grama marihuane. Pronađena droga oduzeta je uz izdane potvrde.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama iz čl. 190. st. 2. Kaznenog zakona. Danas tijekom dana bit će priveden pritvorskom nadzorniku Policijske uprave splitsko-dalmatinske uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.