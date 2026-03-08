Zapaljene stolice na sjeveru nakon poraza

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Dinama na Poljudu u okviru 25. kola SuperSport HNL-a, a krajnji je rezultat otišao na stranu Dinama koji je slavio rezultatom 1:3. Dinamo je poveo preko Zajca u 7. minuti te Vidovića u 12. minuti, a za smanjenje vodstva zabio je Pukštas u 28. minuti, a Dinamo je potom povećao prednost na 1:3 preko Bakrara u 38. minuti. Zagrepčani su ovom pobjedom pobjegli na 10 bodova razlike od Hajduka.

Nakon samog kraja susreta nekolicina je stolica gorjela na sjeveru, a publika je brzo napustila stadion, jasno iskazujući svoje mišljenje o današnjem susretu i Hajdukovom porazu kojim se udaljio od Dinama na tablici.