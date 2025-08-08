Close Menu

Zapalio se automobil na brzoj cesti Solin-Klis

Zapalio se automobil

Na brzoj cesti Solin – Klis jutros je oko 10:50 sati došlo do požara osobnog automobila. Vatrogasci su odmah obaviješteni, a požar je brzo ugašen.

Na terenu su, uz vatrogasce, bili i ophodari, a cesta je bila privremeno zatvorena zbog sigurnosti prometa. Požar je saniran te nema opasnosti za sudionike u prometu.

Policija će utvrditi sve okolnosti i uzrok izbijanja požara. Cesta je bila zatvorena vrlo kratko, oko pet minuta. 

Zasad nema informacija o ozlijeđenima, a uzrok požara bit će poznat nakon što nadležne službe dovrše postupanje.

 

