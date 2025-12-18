Zapalilo se auto u Osječkoj ulici u Splitu, gasilo ga šest vatrogasaca

Splitski vatrogasci imali su niz intervencija tijekom protekla 24 sata.

Prva intervencija zabilježena je u 12:29 sati, kada je došlo do prometne nesreće na brzoj cesti Solin–Klis. Na teren su izašli vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Split s dva vozila i šest vatrogasaca.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U 18:28 sati stigla je dojava da je je zapaljeno osobno vozila u Osječkoj ulici. Požar je ugasila JVP Split s jednim vozilom i šest vatrogasaca. Samo sat i pol kasnije, u 19:44 sati, vatrogasci su intervenirali zbog požara smeća u napuštenoj kući u Ulici Domovinskog rata, gdje je sudjelovalo jedno vozilo i tri vatrogasca.

Nešto prije ponoći, u 23:56 sati, vatrogasci su pozvani na otvaranje vrata stana u Fra Boninoj ulici. Na intervenciji je bila JVP Split s jednim vozilom i tri vatrogasca.

U ranim jutarnjim satima, u 01:09 sati, izbio je požar na balkonu stana u Mihanovićevoj ulici. Na intervenciju je izašla JVP Split s tri vozila i deset vatrogasaca, a minutu kasnije pridružili su im se i pripadnici DVD-a Split s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je brzo stavljen pod kontrolu.

Na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježena je i intervencija na otoku Hvaru. U 14:00 sati vatrogasci DVD-a Hvar intervenirali su na sanaciji požarišta na odlagalištu otpada. U akciji su sudjelovala tri vozila i četiri vatrogasca.