"Zapali svijeću - upali sjećanje": Kaštelani paljenjem svijeća odali počast žrtvama Vukovara i Škabrnje

Grad Kaštela večeras je paljenjem svijeća u Vukovarskoj ulici u Kaštel Starom obilježio Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje kako bi se odala počast svima koji su izgubili život braneći Vukovar i Škabrnju te izrazila podrška njihovim obiteljima.

Oko 17 sati u Vukovarskoj ulici okupili su se predstavnici Gradske vlasti, gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović, dogradonačelnik Antonio Budimir, predsjednik Gradskog vijeća Mario Škopljanac, gradski vijećnici, predstavnici raznih udruga i sportskih društava te građani pojedinci.

Minutom šutnje odana je počast svim hrvatskim branitelji, a gradonačelnik se pomolila za sve žrtve Domovinskog rata, te naglasio kako se na ovaj dan trebamo sjećati onih koji su dali život za domovinu, te ukazao na to kako nam je sutrašnji dan podsjetnik na važnost i vrijednost mira.

"Vjerujem kako će i mlađi naraštaji, a večeras ih je puno u Vukovarskoj ulici, nastaviti obilježavati ovaj dan kako se nikad ne bi zaboravilo", zaključio je Ivanović.