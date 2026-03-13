Zanimljiv oglas na Njuškalu: U Splitu se prodaje parcela s gotovim projektom doma umirovljenika

Na Njuškalu se pojavio oglas za prodaju građevinskog zemljišta površine 4.834 četvorna metra, smještenog u zoni mješovite društvene namjene. Posebno je zanimljivo što je za ovu lokaciju već izrađeno arhitektonsko rješenje za budući dom umirovljenika, koje je na javnom natječaju osvojilo prvu nagradu te ujedno ima i snagu lokacijske dozvole.

U oglasu su objavljene i vizualizacije planiranog kompleksa. Projekt predviđa zgradu organiziranu oko prostranog unutarnjeg atrija koji prati prirodni nagib parcele, dok je u suterenu planiran prostor za polikliniku.

Smještajni kapaciteti podijeljeni su prema razinama skrbi. Prve dvije etaže namijenjene su pokretnim korisnicima, dok su gornje dvije predviđene za osobe kojima je potrebna intenzivnija njega. Projekt uključuje i garažu s ukupno 114 parkirnih mjesta.

Iz agencije navode kako je riječ o rijetkoj prilici jer je projekt već prošao velik dio administrativne procedure i spreman je za nastavak realizacije. Budući da natječajni rad ima snagu lokacijske dozvole, daljnji koraci prema izgradnji mogli bi biti znatno brži nego kod većine sličnih projekata.

U oglasu je također istaknuto kako kupci ne plaćaju agencijsku proviziju.

