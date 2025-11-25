Zanima vas je li voda na splitskom području za piće? Evo što kažu iz ViK-a

ViK obavještava potrošače o zamućenju vode na izvoru rijeke Jadro. Trenutne vrijednosti parametra zamućenja na samom izvorištu kao i na pojedinim dijelovima mreže još uvijek su nešto iznad dopuštenih vrijednosti, ali se situacija kontinuirano popravlja.

Analize s terena također pokazuju da je koncentracija rezidualnoga klora u adekvatnoj koncentraciji, a sva dosadašnja ispitivanja pokazuju da je voda kemijski i mikrobiološki ispravna.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Stoga se i nadalje preporučuje, kao mjeru predostrožnosti, prokuhavanje vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju.

Situacija u vodoopskrbnom sustavu kontinuirano se prati i o svim promjenama potrošači će biti pravovremeno obaviješteni putem službenih medija i web stranice www.vik-split.hr.