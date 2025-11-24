Zamućenje vode na izvoru Jadra: Voda ispravna, ali preporučuje se prokuhavanje za osjetljive skupine

Iz Vodovoda i kanalizacije Split izvijestili su kako su na izvoru rijeke Jadro, kao i na pojedinim dijelovima vodoopskrbne mreže, izmjerene vrijednosti zamućenja nešto iznad dopuštenih. Ističu da se stanje postupno stabilizira te da se situacija kontinuirano popravlja.

Prema analizi uzoraka s terena, koncentracija rezidualnog klora nalazi se u odgovarajućim granicama, a dosadašnja ispitivanja potvrđuju da je voda kemijski i mikrobiološki ispravna. Unatoč tome, iz predostrožnosti se i dalje preporučuje prokuhavanje vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu te stariju populaciju.

"Trenutne vrijednosti parametra zamućenja na samom izvorištu kao i u pojedinim dijelovima mreže nešto su iznad dopuštenih vrijednosti, no situacija se kontinuirano popravlja", navode iz splitskog vodovoda. Dodaju kako dosadašnje analize ne upućuju na zdravstvenu neispravnost vode, ali apeliraju na oprez kod najranjivijih skupina građana.

Iz ViK-a poručuju da se stanje u sustavu vodoopskrbe neprekidno nadzire te da će potrošači o svim eventualnim promjenama biti pravovremeno obaviješteni putem službenih medija i njihove mrežne stranice.

Građanima se savjetuje da prate službene obavijesti te, dok se zamućenje u potpunosti ne povuče, prokuhavaju vodu za piće ukoliko spadaju u rizične skupine.