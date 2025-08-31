Zamućena voda u Dalmaciji, preporuka za prokuhavanje

Zbog obilnih kiša koje su posljednja dva dana padale na vrgoračkom području, došlo je do naglog dotoka podzemnih voda, što je uzrokovalo zamućenje izvorišta Banja i Butina iznad propisanih vrijednosti. Građanima se stoga preporučuje prokuhavanje vode prije konzumacije.

Iz tvrtke Komunalno Vrgorac, koja upravlja vodoopskrbnim sustavom, poručuju da se mjera predostrožnosti posebno odnosi na osjetljive skupine – bolesne osobe, malu djecu i stariju populaciju.

Situacija u vodoopskrbnom sustavu se, kažu, kontinuirano prati, a potrošači će o svim promjenama biti pravovremeno obaviješteni. Zahvaljuju i građanima na razumijevanju.

Obilne oborine uzrokovale su i poteškoće u prometu – na nekim cestama došlo je do nanosa zemlje i blata, a zabilježene su i polomljene grane, zbog čega se vozači pozivaju na dodatni oprez.