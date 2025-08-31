Close Menu

Zamućena voda u Dalmaciji, preporuka za prokuhavanje

Nakon obilnih oborina, voda se mora prokuhavati

Zbog obilnih kiša koje su posljednja dva dana padale na vrgoračkom području, došlo je do naglog dotoka podzemnih voda, što je uzrokovalo zamućenje izvorišta Banja i Butina iznad propisanih vrijednosti. Građanima se stoga preporučuje prokuhavanje vode prije konzumacije.

Iz tvrtke Komunalno Vrgorac, koja upravlja vodoopskrbnim sustavom, poručuju da se mjera predostrožnosti posebno odnosi na osjetljive skupine – bolesne osobe, malu djecu i stariju populaciju.

Situacija u vodoopskrbnom sustavu se, kažu, kontinuirano prati, a potrošači će o svim promjenama biti pravovremeno obaviješteni. Zahvaljuju i građanima na razumijevanju.

Obilne oborine uzrokovale su i poteškoće u prometu – na nekim cestama došlo je do nanosa zemlje i blata, a zabilježene su i polomljene grane, zbog čega se vozači pozivaju na dodatni oprez.

