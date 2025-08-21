Zamalo tragedija! Usred dana na splitskoj prometnici čekao u krivom smjeru, a onda je naišlo drugo vozilo...

Kažu mnogi da ih vrućina uistinu zamanta. Je li tako i vozača koji je čekao na skretanje u kontra smjeru, nije nam poznato. Ali sudeći po snimljenom, itekako je.

Na križanju Ulice Matice Hrvatske i Ulice Silvija Strahimira Kranjčevića u Splitu snimljen je video neobičnog čekanja na semafor. Vozač stranog vozila, najvjerojatnije rent a car, čeka na desno skretanje… ali u krivom smjeru!

Upravo u trenutku snimanja, nailazi automobil koji skreće u pravilan smjer u kojem se nalazi spomenuti auto rent a cara. Srećom, tragedija je izbjegnuta.

Iako se situacija na prvi pogled čini bezopasnom, ovakvi potezi mogu izazvati zbrku i ugroziti sigurnost drugih sudionika u prometu.

- Ovako to izgleda kad lik s DA tablicama čeka u kontra smjeru - stoji u opisu videa.

- Dođi do nas u Daruvar da vidiš kako oni originalni s DA tablicama voze...još je gore od ovoga - napisao je jedan korisnik Facebooka.

Promet u Splitu, osobito u užem centru, zna biti zahtjevan: uske ulice, česta parkiranja i nepredvidivi potezi drugih vozača čine svakodnevnu vožnju izazovnom. Zanimljivo je i da ovakvi “turistički promašaji” nisu rijetkost. Rent a car vozila često privlače pažnju prolaznika zbog svojih pogrešaka ili zbunjujućih situacija u prometu, a ovaj slučaj samo potvrđuje da ni Split nije izuzetak.