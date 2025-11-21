Žalba nije uspjela; Hrvoje Maleš službeno imenovan predsjednikom

Izborna skupština na kojoj je Maleš jednoglasno izabran održala se 15. rujna. Protiv odluke se žalio Val, a ranije je prigovor na samu proceduru podnio i Ivan Pudar, koji se namjeravao kandidirati.

Upravni odjel za opću upravu Splitsko-dalmatinske županije odbio je obje žalbe, pa je nakon više od dva mjeseca Maleš i službeno postao predsjednik županijskog Nogometnog saveza. Time je Maleš, nakon što je u svibnju prvi put izabran, ali je tada žalba Dugopolja bila prihvaćena, sada u drugom pokušaju i konačno potvrđen.

Podsjećamo, Maleš je hrvatski menadžer i sportski djelatnik koji je široj javnosti postao poznat kao bivši predsjednik Hajduka, a kasnije i kroz rad u nogometnim savezima. Posebno se pamti njegovo sudjelovanje u aferi 'Pošteno suđenje' kada je s 30.000 eura u suradnji s USKOK-om podvalio mito hrvatskim sucima, piše tportal.