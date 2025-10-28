Zaključen ciklus "Istraživači u knjižnici" - znanost bliže građanima

Ciklus predavanja „Istraživači u knjižnici“, koji je tijekom proteklih mjeseci u Splitu okupio desetke znanstvenika i studenata s lokalnih znanstvenih institucija, uspješno je priveden kraju. Završna predavanja održali su dr. sc. Mirella Žanetić s Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša te dr. sc. Ivica Mitrović s Umjetničke akademije u Splitu.

Dr. Žanetić je u svom izlaganju pod naslovom „Djevičansko maslinovo ulje – skriveni mirisi i okusi u srcu masline“ publici približila svijet maslinarstva i bogatstvo aroma koje krije svaka kap kvalitetnog ulja. Dr. Mitrović je pak u predavanju „Dizajn budućnosti: Jadran“ otvorio pitanja o ulozi dizajna u oblikovanju održive budućnosti Jadrana.

Ciklus je dio projekta Blue-connect 2.0., čiji je cilj popularizacija znanosti i povezivanje znanstvenika s građanima kroz predavanja i javne rasprave u pristupačnom okruženju.