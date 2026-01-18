Zajedno za djecu: Nastavak programa "Dajmo im šansu" u Splitu

U četvrtak, 22. siječnja 2026. godine, od 16:00 do 18:00 sati, u prostorijama Gradskog kotara Gripe (Matice hrvatske 16, Split), održat će se nova aktivnost u sklopu programa „Dajmo im šansu“, koji provodi Ana – udruga za pomoć djeci i obiteljima.

Podršku djeci pružat će voditeljica Rina Ivas, studentica iz Splita, kroz individualni rad jedan na jedan, oblik podrške koji se u praksi pokazao kao najučinkovitiji i najkvalitetniji način rada s djecom.

Jedan na jedan – najbolja moguća podrška djetetu

Program „Dajmo im šansu“ temelji se na individualnom pristupu svakom djetetu. Rad jedan na jedan omogućuje potpunu pažnju, prilagodbu tempa rada, razumijevanje djetetovih potreba i jačanje samopouzdanja.

Takav oblik rada osobito je vrijedan za:

djecu koja imaju teškoće u učenju,

djecu kojoj je potrebna dodatna podrška u razumijevanju gradiva,

djecu kojoj nedostaje sigurnosti i vjere u vlastite sposobnosti.

Upravo zato ovaj program često roditelji ističu kao presudnu pomoć, a djeca ga doživljavaju kao sigurno i poticajno mjesto učenja.

Izjava predsjednice udruge Ane Duge

Predsjednica udruge Ana Duga ističe važnost kontinuiteta programa u novoj godini:

„Program Dajmo im šansu pokazao se kao iznimno važan za djecu koja trebaju dodatnu podršku. Ne postoji bolja podrška od rada jedan na jedan, jer tada dijete dobiva punu pažnju, razumijevanje i osjećaj da nije samo. U 2026. godini želimo ovaj program dodatno osnažiti i proširiti, kako bi što više djece u Splitu imalo priliku dobiti upravo takvu podršku.“

Poziv na podršku programima u Splitu

Udruga Ana ovim putem poziva Grad Split, Splitsko-dalmatinsku županiju, ali i lokalne poduzetnike da prepoznaju vrijednost programa „Dajmo im šansu“ i uključe se u njegovu daljnju podršku.

Ulaganje u ovakve programe znači:

ulaganje u djecu,

jačanje obrazovnih prilika,

prevenciju školskog neuspjeha,

dugoročnu korist za cijelu zajednicu.

Programi Udruge Ana u Splitu dokaz su da male, ciljane aktivnosti mogu donijeti velike promjene u životima djece.