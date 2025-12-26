Zagrebačka policija se oglasila o trubačima: "Obilazili su kuće i tražili novac"

Policijska uprava zagrebačka oglasila se o slučaju trubača u Novom Zagrebu nakon dojave građana da nepoznate osobe hodaju Karlovačkom cestom u kvartu Blato i kucaju na vrata tražeći novac.

Kako su naveli u odgovoru Indexu, policija je jučer, na Božić, oko 11.25 sati zaprimila dojavu da se Karlovačkom cestom kreću nepoznate osobe koje navodno obilaze kuće i traže novac.

Po dolasku na adresu iz dojave policijski službenici ondje nisu zatekli nikoga.

Zatečena skupina s instrumentima

Međutim, daljnjim obilaskom Karlovačke ceste, kod stambenih zgrada, policija je uočila skupinu od šestero muških osoba koje su u rukama imale glazbene instrumente.

Provjerom identiteta utvrđeno je da se radi o državljanima Srbije u dobi od 16 do 36 godina.

Kako navodi PU zagrebačka, dodatnim razgovorima i s podnositeljem dojave i s osobama koje su zatečene nije potvrđeno da su svirali na ulici niti da su kucali na vrata građana tražeći novac.

Policija navodi da u ovom slučaju nisu utvrđeni elementi prekršaja niti kaznenog djela.

Trubači su se tijekom blagdana pojavili u brojnim hrvatskim gradovima, a građani su primijetili da ih je ove godine više nego ranijih godina. U Sinju je gradonačelnik Miro Bulj na Badnjak s javne površine udaljio romski orkestar, navodeći da glazbenici nisu imali dozvole i da izvedbe nisu bile primjerene Božiću.