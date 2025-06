Zagreb u prometnoj blokadi zbog Thompsonova koncerta. Ovo je raspored zatvaranja kvartova

Prema prometnom rješenju u koje je RTL dobio uvid, u četvrtak, 3. srpnja, dva dana prije koncerta, za sav promet, osim za stanare i korisnike prostora, zatvorit će se četvrt Kajzerica na kojoj se i nalazi Hipodrom na kojem će se koncert održati.

Dan prije koncerta, u petak, 4. srpnja, po istom će se principu zatvoriti četvrti Središće i Zapruđe, a za promet će također biti zatvoren Most slobode (tzv. 'srednji most').

Praktički potpuna blokada Novog Zagreba, ali i značajnog dijela grada s druge strane rijeke Save, nastupit će na sam dan koncerta, 5. srpnja. Tada se, naime, od jutra zatvaraju Avenija Dubrovnik od Remetinečkog rotora do rotora Zapruđe, Avenija Većeslava Holjevca te Ulica Savezne Republike Njemačke.

S druge strane Save za sav promet bit će zatvorena Ulica grada Vukovara od Savske ceste do Držićeve, sama Držićeva ulica do rotora Zapruđe, Most mladosti i Jadranski most, a promet će biti zatvoren i od Lučkog do Remetinečkog rotora.