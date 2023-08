Zadranin Bepo kao devetogodišnjak znao je da želi biti jahač i ostvario je vlastiti san: 'Bez mojih roditelja ne bi bilo ništa'

Dok većina druge djeca još spava dubokim snom, 16-godišnji Bepo Medić iz Kožina kod Zadra ustaje u ranu zonu i "vraća konje s pojila".

Čisti staju, češlja ih i priprema za trening. Od kad je kao devetogodišnjak rekao da želi biti jahač i imati svoje konje, Bepo i njegovi roditelji ne prestaju raditi kako bi ostvarili taj san. I uspjeli su.

Bepo je kao najmlađe dijete u županiji i jedini dječak s 10 godina položio za jahačku dozvolu i time potaknuo majku i oca da se iz ugostiteljstva i knjigovodstva vrate prirodi. I pomognu mu ostvariti san.

- Bepo je uvijek govorio da želi svoga konja i ja i suprug smo jednostavno odlučili da - idemo, kaže Bepova majka Marijana Miličevska Medić za HRT.

Raščistili su zakrčeni teren, 21 dan slagali štalu i za početak doveli dva ponija.

- Ovdje radimo dječje rođendane, djeca odjašu pa dobivaju neku animaciju. Ja sam uglavnom zadužen za taj dio s konjima, vodim djecu - kaže Bepo.

Prerastao je svog prvog sportskog ponija Rock'n'rolla - Rokija i lani nabavio Amantea od kolege jahača iz Koprivnice.

- Isprobali su odmah prvi turnir i uspješno su to savladali i tu se onda rodila ljubav. Meni je jako drago da je to tako ispalo jer Amante je dosta kompliciran konj za jašiti i teško da bi se bilo našlo adekvatnog jahača za njega, no evo, našao se Bepo, kaže jahač Tomislav Kavur.

- Osvojili smo nekoliko prvih mjesta u Zagrebu, jedno prvo na 110, jedno prvo na metar i na 90, treće na metar i drugo na 90, kaže Bepo.

Prebrodio disleksiju i disgrafiju

Bepo i jahačica Iva Bajlo treniraju zajedno otkako su počeli jahati, prije devet godina.

- Sprijateljili smo se, od prvog dana smo dobri, kaže Iva.

Sad oboje treniraju u Klubu Sv. Krševan te odlaze na pripreme u Sloveniju kod trenerice Matee Kočiš, također Zadranke. I tako do početka nastave koja za Bepa nije uvijek bila jednostavna.

- On je dijete s disleksijom i disgrafijom. Sve je to prebrodio tako da je uvijek čitao knjige koje su ga zanimale, pa tako i o konjima, kaže Bepova majka.

- Bepo je dosta svojeglav, tvrdoglav, kad nešto želi, onda to želi. Mi smo se tome prepustili i zapravo nam je lijepo jer učimo od svoga djeteta, kaže.

- Zahvalan sam im od srca jer oni tu su svaki dan sa mnom. I mama i tata i svaki dan pomažu i da treniram, i čistiti štalu i sve oko konja. Bez njih ne bi bilo ništa, poručuje Bepo za HRT.