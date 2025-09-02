Zadovoljno se trljaju ruke nakon sezone, ali stručnjaci upozoravaju: "Često ulažu u mrtvi kapital, bolje je učiniti ovo..."

Nakon turističke sezone brojni Hrvati zadovoljno trljaju dlanove jer računi su u plusu.

"Ono što mi prvo vidimo je da rastu depoziti tijekom turističke sezone, ovo su mjeseci kada imamo najveći rast depozita", rekao je guverner HNB-a Boris Vujčić.

Štednja građana premašila je 40 milijardi eura. Pola tog iznosa u rukama je 5 posto najbogatijih. A 50 posto najsiromašnijih građana zajedno na računu ima tek 1 posto tog velikog iznosa.

A Hrvati su vjerni određenim načinima štednje. Koji su to i što savjetuju stručnjaci pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Karle Trstenjak.