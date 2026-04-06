Zadnji je dan produženog vikenda, evo kako izgledaju granični prijelazi

Posljednji je dan produženog blagdanskog vikenda i školskih praznika, no na hrvatskim prometnicama jutros nije bilo većih gužvi. Kolone su se, međutim, stvarale na ulazu u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine, gdje su putnici čekali i do dva sata. Uglavnom je riječ o tranzitnim putnicima koji se vraćaju u europske zemlje u kojima rade, piše HRT.

Čekanja kraća od očekivanih

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Mnogi putnici koji su se danas vraćali s uskrsnih blagdana očekivali su veće gužve na inače problematičnom prijelazu Stara Gradiška - Gradiška, gdje se u prošlosti znalo čekati i po nekoliko sati. Ipak, čekanja su danas bila znatno kraća.

"Možda sat, sat i pol", rekla je Mirsada iz Bugojna na putu za Njemačku. "Ovo nije tako strašno, može se proći", dodala je.

Obitelj iz Banja Luke imala je različita iskustva s ovim prijelazom. "Čekali smo 30 minuta, što nije strašno. No, moja je supruga 11. siječnja na bosanskoj strani čekala 12 sati. Dvanaest sati, a sve se to može lako riješiti", naglasio je Draženko.

I Velimir, koji putuje u Kopar gdje radi, čekao je oko sat i pol. "Nije puno s obzirom na ovu novu elektroniku i ostalo. Nemamo svi EU putovnice", kazao je. Dodao je kako gužvu možda očekuje na naplatnoj postaji kod Zagreba, no nije provjeravao stanje.

Problemi za lokalno stanovništvo

Najveće probleme zbog gužvi imaju stanovnici općine Stara Gradiška, budući da put do graničnog prijelaza prolazi kroz naseljena mjesta. Tijekom ljetne sezone i blagdana gotovo je nemoguće ući u mjesto bez sukoba s nervoznim putnicima.

"Navikli smo na te gužve i znamo kad će biti, ali teško je. Pogotovo svima nama u prometu. Čak smo napravili i neke alternativne, makadamske pravce. Mislim da je puno teže našim gostima. Mi smo se navikli probijati, ali gosti ili ljudi koji ovuda ne prolaze svakodnevno imaju problema s prolaskom", poručio je načelnik općine Stara Gradiška Velimir Paušić.

Rješenje zapelo u politici

Rješenje problema postoji i vrlo je jednostavno. Potpuno novi granični prijelaz i novi most preko Save već su odavno trebali biti u funkciji. Međutim, otvorenje je zapelo jer još uvijek nema dogovora bosanskohercegovačkih političara o kategorizaciji tog i ostalih prijelaza.