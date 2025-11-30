Zadarski gradonačelnik: "Ljevica maršira diljem gradova i to izaziva kontra reakciju"

Prosvjedni marševi pod nazivom "Ujedinjeni protiv fašizma", koji su se danas točno u podne održali diljem Hrvatske, nisu prošli bez izgreda. Najviše tenzija zabilježeno je u Zadru i Rijeci, gdje su zabilježeni incidenti i kontraprosvjedi.

Neredi u Zadru

U Zadru se na ulazu na Poluotok okupila skupina maskiranih mladića odjevenih u crno, gdje ih je dočekala interventna policija. Nakon kraćeg naguravanja, situacija se smirila. Istovremeno je trajao i kontraprosvjed u organizaciji Udruge žena iz Domovinskog rata, dok se druga skupina protuprosvjednika okupila sa zastavama HOS-a i šalovima s natpisom "Za dom spremni".

Odvojeni incident dogodio se i kada je povorka krenula preko mosta, a maskirani dvojac dojurio je čamcem s mora i počeo bacati crvenu boju na okupljene.

Erlić: "Digle su se tenzije i s ljevice"

Zadarski gradonačelnik Šime Erlić (HDZ) komentirao je današnje nemile scene za RTL.

"Nije to sigurno ugodno bilo vidjeti u gradu. Policija je odradila posao uistinu dobro, nije došlo do većih incidenata. Osudili smo bilo kakav oblik nasilja. No nije dobro. Podignule su se tenzije u društvu i s ljevice koja maršira u diljem gradova i onda to izaziva kontra reakciju. Ja sam u više navrata pozvao da moramo izići izvan tih tema i okrenuti adventskom ozračju i ne dozvoliti da ovakve rasprave dominiraju eterom", izjavio je Erlić.

Potvrdio je da je u kontaktu s policijom. "Prema posljednjim informacijama s kojim raspolažem, nije bilo značajnih izgreda, bilo je dva uhićenja."

"U Zagrebu se ne dozvoljava iskazivanje domoljublja"

"Prije toga imamo zabrane Thompsonova koncerta u Zagrebu gdje se ne dozvoljava iskazivanje domoljublja. Imamo prozivanje s ljevice koji prozivaju one koji iskazuju domoljublje da su fašisti.

S druge strane imamo kontra reakcije, nedozvoljene nasilnog tipa, verbalnog ili fizičkog koji su nedopustive. Mislim da trebamo pokazati jednu zrelost kao društvo, posebice to apeliram prema političarima na svakom spektru i jednostavno izaći iz '45., posvetiti se društvu i budućnosti", rekao je.

Rješenje vidi u odgovornosti političara i smirivanju tenzija. "Mislim da trebamo pokazati jednu zrelost kao društvo, posebice to apeliram prema političarima na svakom spektru i jednostavno izaći iz '45., posvetiti se društvu i budućnosti. Apeliram da smirimo strasti, vrijeme je božićnih blagdana, vrijeme je Adventa, okrenimo se obitelji, miru, ljubavi, dobroti. To je ono najbolje što možemo poručiti u ovom trenutku", zaključio je gradonačelnik Erlić.