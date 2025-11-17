Zadarske učenike napali u Zagrebu: "Udarali su ih šakama i nogama"

O slučaju u kojem je veća skupina počinitelja napala učenike zadarske srednje škole na zagrebačkom Velesajmu u petak navečer oglasilo se i šibensko Općinsko državno odvjetništvo, javlja Šibenski.

Podsjetimo, zbog sumnje da je sudjelovao u tom napadu policija je uhitila 17- godišnjaka iz Šibenika kojemu je sudac istrage odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

- Na prijedlog Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku je dana 15. studenoga 2025. proveo dokaznu radnju prvog ispitivanja maloljetnika (2008.) zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela nasilničkog ponašanja iz članka 323.a stavka 1. Kaznenog zakona.

Postoji osnovana sumnja da je maloljetnik 14. studenoga 2025. u popodnevnim satima u Zagrebu, zajedno s većim brojem za sada nepoznatih počinitelja, prišao učenicima zadarske škole, te su ih bez povoda verbalno i fizički napali tako što su ih udarali šakama i nogama po glavi i tijelu. Time su tri žrtve zadobile tjelesne ozljede.

Nakon ispitivanja maloljetnika pred sucem istrage Županijskog suda u Šibeniku, Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku predložilo je da se maloljetniku odredi istražni zatvor zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku).

Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i odredio istražni zatvor prema maloljetniku - rekli su u šibenskom Tužiteljstvu.