Zadarska policija neće prijaviti Čehe koji su djecu ostavili u vrućem autu. Otkrili zašto

Policija neće podnijeti kaznenu prijavu protiv roditelja iz Češke koji su jučer po vrućini u užarenom autu ostavili dvoje djece na parkiralištu Lidla u Zadru, javlja RTL Danas.

Premda djeca nisu bila zaključana u vozilu, prolaznici su bili zabrinuti zbog visokih temperatura pa su pozvali policiju i hitnu. Roditelja nije bilo 45 minuta. Kada su policajci pronašli roditelje u dućanu, bili su neugodni. Majka je čak psovala i vrijeđala djelatnike hitne.

"Sva vrata auta su bila otvorena, dječak ih je zatvorio"

Usprkos činjenici da su djeca ostavljena u vrućem autu, policija kaže da ne postoje elementi kaznenog djela. Službenica za mladež u PU zadarskoj Ljiljana Gašperov Dujmović ispričala je za RTL detalje slučaja.

"Dolaskom policije pred trgovački centar, razgovarali su sa svjedocima i djelatnicima hitne medicinske pomoći koja je utvrdila da su djeca u dobrom zdravstvenom stanju i da im životi nisu ugroženi. Prikupljanjem obavijesti od svjedoka saznali su da je prozor na lijevoj strani vozila bio dijelom otvoren i da su vrata bila zaključana.

Prema iskazu djeteta, s kojim se obavio obavijesni razgovor uz prisustvo psihologinje Hrvatskog zavoda za socijalni rad u Zadru, roditelji su ostavili sva četvora vrata otvorena, a da je on zatvorio vrata zato što je smetalo automobilima koji su dolazili i koji su bili parkirani", ispričala je Gašperov Dujmović.

"Da su okolnosti bile drugačije, sigurno bi roditelji bili počinitelji kaznenog djela"

Da su vrata i prozori auta bili zatvoreni te da su životi djece bili ugroženi, policija bi prijavila roditelje.

"Da su okolnosti bile drugačije, sigurno bi roditelji bili počinitelji kaznenog djela zbog povrede djetetovih prava. Roditelj posvajatelj, skrbnik ili druga osoba koja grubo zanemaruje prava djeteta, odnosno ne brine se o njemu, ugrožava njegovo zdravlje, kažnjava se zatvorom do tri godine.

U slučaju teške tjelesne ozljede, odnosno povrede djetetovih prava, takve osobe mogu kazniti zatvorom od jedne do osam godina. Ako je posljedica tragična, onda je to zatvor od tri do 15 godina", kazala je Gašperov Dujmović za RTL Danas.

Apel građanima: Reagirajte, pa makar roditelji skoknuli na kiosk i vratili se za minutu

Službenica za mladež PU zadarske uputila je apel roditeljima, ali i svim građanima.

"Ako primijetite da je dijete ostalo u zatvorenom automobilu, obavezno nazovite policiju ili hitnu pomoć na brojeve 112, 192 ili 194. Reagirajte, pa makar roditelji skoknuli u kiosk i vratili se za minutu ili dvije. Roditelji ponekad ostave dijete misleći da će se brzo vratiti, pa se zanesu, baš kao jučer", apelirala je Ljiljana Gašperov Dujmović.