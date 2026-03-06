ZADAR – SPLIT 106-77: Zadrani deklasirali Split u Jazinama

Košarkaši Zadra i Splita odigrali su susret 2. kolu play-out faze AdmiralBet ABA lige, a slavio je Zadar rezultatom 106:77. Domaćini su bili uvjerljivi u prve tri četvrtine (28:21, 38:23, 26:19), a posljednja je ostala neriješena (14:14). Zadrani su ubacili čak 22 trice, a da je jedna više bila pogođena, bio bi to rekord Lige.

Najučinkovitiji igrač u redovima Zadra bio je Mihailović s 31 poenom, 4 skoka i 4 asistencije, a potom Žganec s 15 poena, 5 skokova, 2 asistencije, 1 ukradenom loptom i 2 bloka; Tišma s 14 poena, 4 skoka, 2 asistencije i 2 ukradene lopte; Kapusta s 14 poena, 2 skoka i 4 asistencije; Ramljak s 12 poena, 9 skokova, 1 asistencijom, 2 ukradene lopte i 1 blokom; Mazalin s 12 poena, 5 skokova, 2 asistencije i 1 blokom; Klarica s 3 poena, 2 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Dundović s 3 poena, Buljević s 2 poena, 3 skoka i 1 asistencijom; Torbarina s 1 skokom i 1 asistencijom te Tkachenko s 1 skokom.

Kod Splita najviše se istaknuo Myers s 24 poena, 1 skokom, 3 asistencije i 3 ukradene lopte, a potom Wiggins s 8 poena, 12 skokova, 2 asistencije i 1 blokom; Sikirić s 8 poena, 4 skoka, 1 asistencijom, 1 ukradenom loptom i 1 blokom; Anticevich s 8 poena, 2 skoka, 2 asistencije, 1 ukradenom loptom i 1 blokom; Perasović sa 7 poena, 2 skoka i 1 ukradenom loptom; Dragić sa 7 poena i 2 skoka; Kučić sa 6 poena, 5 skokova, 4 asistencije i 1 ukradenom loptom; Jordano s 5 poena i 1 asistencijom; Svoboda s 4 poena, Drežnjak s 3 skoka i 1 asistencijom te Jemo s 1 skokom.

Zadar će iduću utakmicu odigrati protiv Alkara u Sinju 9. ožujka u sklopu 22. kola SuperSport Premijer lige, a Split će na Gripama isti dan u istoj ligi i istom kolu ugostiti Dinamo.