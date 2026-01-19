ZADAR - ŠIBENKA 91-71: Zadrani stigli do pobjede u domaćoj ligi

Košarkaši Zadra danas su odmjerili snage sa Šibenikom u 17. kolu SuperSport Premijer lige, a slavili su Zadrani rezultatom 91:71. Prva i treća četvrtina ozišle su na stranu Zadra (30:21, 22:5), a druga i posljednja na stranu Šibenika (21:23, 18:22).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Torbarina s 23 poena, 3 skoka, 2 asistencije i 2 ukradene lopte; Mihailović s 15 poena, 2 skoka, 3 asistencije i 2 ukradene lopte; Dundović s 13 poena, 3 skoka i 1 asistencijom; Buljević s 12 poena, 3 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Klarica s 12 poena, 1 skokom, 4 asistencije i 1 ukradenom loptom; Kapusta s 6 poena, 4 skoka, 5 asistencija i 3 ukradene lopte; Tkachenko s 5 poena, 11 skokova, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Božiković s 3 poena i 1 skokom; Mazalin s 2 poena, 8 skokova i 1 asistencijom; Gulan s 2 skoka, 1 asistencijom i 1 blokom te Ramljak.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zadar će iduću utakmicu odigrati 23. siječnja protiv Krke na Višnjiku u sklopu 16. kola u grupi B AdmiralBet ABA lige.