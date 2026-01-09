ZADAR - SAMOBOR 84-67: Zadrani uvjerljivi na Višnjiku

Košarkaši Zadra danas su od 18 sati igrali utakmicu 15. kola SuperSport Premijer lige protiv Samobora, a slavili su domaćini rezultatom 84:67. Prve su tri četvrtine otišle na stranu Zadra (24:17, 24:17. 22:13), a posljednja na stranu Samobora (14:20).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Tkachenko s 19 poena, 2 skoka, 1 asistencijom, 1 ukradenom loptom i 1 blokom, a potom Klarica 16 poena, 6 skokova, 3 asistencije, 1 ukradena lopta i 1 blok; Tišma 14 poena, 6 skokova, 1 asistencija, 1 ukradena lopta; Mihailović 10 poena, 2 skoka, 3 asistencije, 2 ukradene lopte; Mazalin 9 poena, 5 skokova, 1 asistencija, 1 ukradena lopta; Torbarina 6 poena, 3 skoka, 2 asistencije, 1 ukradena lopta; Dundović 4 poena, 1 asistencija; Žganec 2 poena, 4 skoka, 2 asistencije, 1 ukradena lopta; Gulan 2 poena, 2 skoka, 1 asistecnija, 1 blok; Kapusta 2 poena, 5 asistencija, 4 ukradene lopte i Ramljak.

Zadar će iduću utakmicu odigrati 11. siječnja protiv Budućnosti Voli u sklopu 14. kola AdmiralBet ABA lige u skupini B.