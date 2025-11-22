ZADAR Održat će se prosvjedni marš "Ujedinjeni protiv fašizma"

U Zadru se u nedjelju održava prošireni prosvjedni marš "Ujedinjeni protiv fašizma", koji će, prema najavi organizatora, okupiti sudionike iz cijele Dalmacije. Marš je zakazan za nedjelju, 30. studenoga 2025. godine, s početkom u 12 sati na Obali kneza Branimira.

Inicijativa "Ujedinjeni protiv fašizma", koja okuplja građane, različite inicijative i kolektive, udruge te sindikate, prosvjed organizira kao odgovor na, kako navode, "sveprisutno nasilje, strah, prijetnje i zabrane". Ovaj put maršu se pridružuju građani iz svih dalmatinskih regija – od Šibenika, preko otoka, do Dubrovnika – zbog čega organizatori ističu da zadarski skup prerasta u opći, dalmatinski marš.

"Za one koji ne znaju šta je bilo, slobodarska je Dalmacija kroz svoju povijest uvijek i grčevito pružala otpor i nikad nije otklizala u mrak, pa neće ni sada. Otpor silniku i zaštita slabijemu, uz prgavost i dišpet temelj je dalmatinskog duha i čovjeka", poručuju organizatori prosvjeda u najavi.

Točna ruta kretanja još nije objavljena te će, prema informacijama inicijative, biti poznata idući tjedan. Organizatori su pozvali medije da poprate događaj i prenesu najavu, uz napomenu da su dostupni za dodatna pitanja.