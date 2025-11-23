ZADAR - DUBROVNIK 83-64: Slavlje Zadra na Višnjiku

Košarkaši Zadra i Dubrovnika danas su od 18 sati igrali na Višnjiku utakmicu 9. kola SuperSport Premijer lige, a slavio je Zadar rezultatom 83:64. Prva, treća i posljednja četvrina otišle su na stranu domaćina (28:20, 20:9, 27:18), dok je Dubrovnik bio bolji u drugoj četvrtini (8:17).
Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Žganec 17, 8sk, 5as, 3ukr, 1blk, a potom Mazalin 17, 8sk, 3as; Klarica 16, 4sk, 2as; R
Ramljak 10, 9sk, 4as, 1ukr; Mihailović 10, 2sk, 1as, 2ukr; Beech 8, 2sk, 1as, 1ukr; Torbarina 3, 2sk, 1ukr; Dundović 2, 2sk; Kapusta 1sk, 2as, 1ukr; Božiković 1as i Gulan 1blk.
Kod Dubrovnika najviše se istaknuo Dubelj 16, 5sk, 4as, a potom Tomašević 10, 1sk; Klarić 8, 5sk; Pavin 8; Andrić 7, 6sk, 3as, 2ukr; Gulin 6, 5sk, 1ukr; Wheeler 4, 5sk, 3as; Vodopija 3, 5sk, 2as, 2ukr; Gašparac 2; Francesevic 1sk; Bačić 1as i Vinčić .
Zadar će iduću utakmicu odigrati 5. prosinca protiv BC Vieenae na Višnjiku u sklopu 9. kola AdmiralBet ABA lige grupe B, a Dubrovnik će 6. prosinca ugostiti Dubravu u sklopu 10. kola SuperSport Premijer lige.