ZADAR - DUBRAVA 100-93: Zadrani nakon produžetka osigurali četvrtfinale Kupa

Košarkaši Zadra danas su od 18 sati na Višnjiku igrali protiv Dubrave u osmini finala Kupa Krešimira Ćosića. Slavili su domaćini rezultatom 100-93. Prva, druga i treća četvrtina pripale su Zadru (25:23, 21:18, 25:22), a četvrta Dubravi (12:20) pa su se igrali produžeci u kojima su domaćini bili bolji (17:10).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Mazalin s double-double učinkom 23, 11sk, 4as, 1ukr, a potom Mihailović 22, 7sk, 3as, 1ukr; Žganec 12, 5sk, 4as, 1ukr, 1blk; Ramljak 11, 7sk, 4as, 1ukr; Tišma 10, 3sk; Klarica 10, 1sk; Kapusta 9, 5sk, 4as, 3ukr; Beech 3, 2sk, 1ukr; Torbarina i Dundović.

Zadar je za sada jedini odigrao utakmicu u osmini finala pa će svoga protivnika saznati naknadno.