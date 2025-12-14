ZADAR – ALKAR 83-49: Zadar uvjerljivo slavio nad Alkarom

Košarkaši Zadra danas su od 19:30 igrali protiv Alkara na Višnjiku u sklopu 11. kola SuperSport Premijer lige. Slavili su domaćini rezultatom 83:49, a ujedno su bili rezultatski bolji u svim četvrtinama (23:10, 27:14, 13:12, 20:13).
Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Beech 22, 5sk, 1as, 1ukr, a potom Tišma 16, 6sk, 3as, 1ukr, 1blk; Mazalin 15, 5sk, 3as, 1ukr; Klarica 10, 3sk, 2as, 2ukr; Buljević 9, 8sk, 3as, 3ukr, 2blk; Torbarina 6, 7sk, 6as, 2ukr; Gulan 3, 2sk, 2blk; Božiković 2; Mihailović 2sk, 3as, 2ukr, Ramljak i Žganec.
Kod Alkara najviše se istaknuo Gordon 9, 3sk, a potom Karamarko 9, 2sk; Tomašević 7, 4sk, 1as, 1ukr; Hyder 6; Jurela 4, 5sk, 1ukr; Matulina 4, 1sk; Marčinković 3, 7sk, 5as, 1ukr; Jukić 3, 1sk, 1ukr; Šiško 2, 4sk, 3as, 1ukr; Krešić 2, 2sk, 1blk; Klepo 1sk, 1ukr i Domazet 1sk.
Zadar će iduću utakmicu odigrati u petak, 19. prosinca protiv Ilirije na Višnjiku u sklopu 11. kola AdmiralBet ABA lige u grupi B, a Alkar će u utorak, 16. prosinca gostovati kod Donara u sklopu Europske sjeverne košarkaške lige u grupi A.