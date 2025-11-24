ZADAR 1954 u dramatičnoj završnici pobjedom protiv Kozale zadržao vrh tablice

U dvorani Mocire gledali smo pravu rukometnu poslasticu – uzbudljivu, borbenu i do samoga kraja neizvjesnu utakmicu u kojoj se svih 60 minuta igralo u visokom ritmu i s puno energije s obje strane.

Rukometaši Zadra 1954 u prvom su poluvremenu dvaput stigli do prednosti od dva pogotka i kontrolirali ritam utakmice. Utakmicu je Zadar otvorio sigurno u realizaciji i nakon četiri minute igra uz četiri različita strijelca - Bukva, Bašić, Knežević i Pedić došao do prednosti od 4:2. Ipak, čvrsta i disciplinirana Kozala nije dopuštala rezultatsko odvajanje. Svaki pokušaj Zadra da ode na veću razliku gosti su uspijevali neutralizirati. Kada je Kozala došla do prednosti (11:12), ukazao se mladi Grgić koji najprije s desnog krila, a onda i sa vanjske pozicije vraća prednost na stranu Zadrana. Ubrzo Zadar ima novu prednost od 2 razlike (15:13), ali Kozala uzvraća serijom 2:0 pa se na predah otišlo s izjednačenih 15:15.

Drugo poluvrijeme gosti otvaraju identičnom serijom i stižu do svog prvog vodstva od dva razlike, kojeg imaju i kod rezultata 18:20.

Tada Zadrani odigravaju svoje najbolje razdoblje u utakmici. Čvrstom obranom, brzom tranzicijom i dobrim napadačkim rješenjima rade seriju 5:1 preko Pedića, Grgića, dva puta Bukve i Stipanića, te preokreću na 23:21. U tom su trenutku imali i dvije prilike za odlazak na +3, no nisu ih realizirali što je rezultiralo povratkom Kozale u utakmicu.

U posljednjih 11 minuta ulazi se pri rezultatu 24:24, nakon čega slijedi prava rukometna drama i igra “gol za gol”, uz minimalnu prednost koja je bila na strani Zadra. Pet minuta do kraja utakmice rezultat je 28:28 što nam je garantiralo uzbudljivu završnicu. Zadrani vežu dva pogotka preko Pedića i Bukve, ali ne koriste napad za mogućih +3. Kozala to kažnjava i smanjuje na samo pogodak razlike, a nakon što Zadrani ne realiziraju posljednji napad, gosti dobivaju priliku doći do boda.

Zadnja obrana domaće momčadi bila je primjer koncentracije i taktičke zrelosti – dva pravovremena i pametna prekršaja ostavila su Kozali tek pokušaj iz deveterca sa istekom vremena. Lopta završava u zadarskom bloku, što je donijelo veliko slavlje i vrijedna dva boda za Zadar 1954.

U idućem kolu Zadar gostuje u Karlovcu, koji se nalazi na drugom mjestu, s bodom manje, što najavljuje još jedan zahtjevan i uzbudljiv dvoboj.

Sastav RK Zadar 1954: Perić (12 obrana), Grgić 3, Zupčić, Jurišić, Stipanić 2, Valčić, Bašić 7, Jokić, Bukva 7, Buterin, Skočić, Pedić 6, Knežević 5, Vrsaljko Trener: Nino Jerak