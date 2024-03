ZADAO JOJ 25 UBODA NOŽEM 29-godišnjak osuđen na 12 godina zbog ubojstva slijepe supruge

Nakon svega jednog održanog ročišta i devet mjeseci od svirepog zločina kada je u zaprešićkom stanu s 25 poteza nožem ubio suprugu Angelu (29) kojoj je ujedno rukom začepio nos i usta te joj stezao vrat, na Županijskom sudu u Velikoj Gorici s nepravomoćnom presudom danas se suočio slabovidni Franjo Jurić (29).

Tročlano sudsko vijeće proglasilo ga je krivim zbog teškog ubojstva supruge i osudilo na 12 godina zatvora. U kaznu, čije je obrazloženje saslušao mirno čvrsto stišćući bijeli štap, uračunava mu se vrijeme koje je do sada proveo u istražnom zatvoru, a s obzirom na njegove imovinske prilike sud ga je oslobodio plaćanja sudskih troškova, piše Jutarnji list.

Također, sud mu je produljio istražni zatvor pa je njegov branitelj tražio da se odmah donese rješenje o upućivanju na izdržavanje kazne i da ga se prebaci u jednu od hrvatskih kaznionica.

Stan u kojem se dogodio krvavi zločin je i dalje zapečaćen, a Jurić je svima dao do znanja da će svoju polovicu nekretnine prepisati obitelji pokojne supruge.

Podsjetimo, Jurić je priznao krivnju te detaljno opisao svoje viđenje suživota s partnericom za koju je ustvrdio da mu je bila nevjerna. Okidač ludila prije nego je u noći sa 18. na 19. lipnja prošle godine posegnuo za kuhinjskim nožem te Angeli nanio 15 ubodnih, šest reznih i četiri ubodno-rezne rane bilo je kad mu je priopćila a ona s ljubavnikom ipak želi ići odmah nasamo na kavu.

-Pitao sam je zašto i kako može nakon svih onih slika koje je on poslao njezinim i mojim roditeljima. Na to mi ništa nije odgovorila nego se samo spremala. Potpuno mi se zamračilo zbog te njezine izdaje. Povrijedila me. I onda sam učinio užasno djelo. Sjećam se jednog uboda i da sam je davio. Kad sam vidio što sam napravio, rasplakao sam se, drhtao sam i tresao se. Njezinoj majci sam poslao poruku na mobitel kao i svojoj sestri kojoj sam napisao da je volim i da pazi na sebe. Odlučio sam se ubiti. Sebi sam ruke isjekao nožem pa sam se onesvijestio,a kad sam opet došao svijesti izrezao sam si vrat - rekao je u svoju obranu, kroz suze Jurić koji je svojim potezom zavio u crno dvije obitelji. U sudnici se prisjetio da je s Angelom bio u braku šest godina i da im je bilo lijepo, ali da su se tih posljednjih 15 mjeseci odnosi zahladili. Ona se kući vraćala kasno navečer i često je izbivala, da bi nakon povratka s ljetovanja 2022. u kolovozu doznao da je imala aferu.

-Taj njezin ljubavnik mi je poslao njihove zajedničke fotografije na mobitel. Pitao sam ju: ‘Jel ovo istina?‘ Rasplakala se i rekla da je. Pitao sam ju što ćemo sada, na što mi je rekla da ćemo probat ispočetka okrenut novu stranicu. Rasplakali smo se oboje i nikome ništa nismo rekli jer smo to htjeli sami riješiti. Vrijeme je odmicalo i bilo nam je sve gore zajedno jer ona je sve češće izbivala i lagala mi je da je kod prijateljice. Taj gospodin s kojim je imala aferu je na kraju mojim i njezinim roditeljima poslao njihove zajedničke slike – prisjetio se Jurić u sudnici navodeći da su njegovi roditelji burno reagirali i predlagali razvod, dok su njezini pokušavali im pomoći da prebrode krizu. Predložili su im bračno savjetovanje. U njihovu suživotu zaredali su se novi momenti nevjere, pa su u jednom trenutku odlučili otići u Međugorje, dok su odlazak u bračno savjetovalište zakazali za srpanj 2023, piše Jutarnji list.

-Na dan naše šeste godišnjice braka 16. lipnja dogovorili smo da ćemo otići na večeru u restoran u Zaprešiću. Vratila se kući pijana iz kafića Udruge saveza slijepih, a zna da zbog lijekova ne smije piti. Povraćala je, plakala je i nije znala objasniti zašto je to napravila. Odlazak na večeru je propao, pa smo sutradan otišli na ručak a kasnije i u jednu udrugu gdje je pjevala jer ona je voljela pjevati. Da bi se tu večer 17. lipnja dogovorili preko posrednika da ćemo sutradan otići na Glavni kolodvor. Tamo je njezinu odjeću i papire trebao donijeti njezin ljubavnik kod kojega ih je bila ostavila. Našli smo se s njim u kafiću Palma. Prvi put sam ga tada susreo. On mi je u WC-u rekao da on nju i dalje voli i da želi s njom biti. Zaprijetio mi je pritom da to ne kažem njezinom mami koja ga je prijavila policiji radi onih slika – otkrio je dalje Jurić navodeći da mu je odgovorio da mu je ona rekla da je odabrala njega. Tad mu je ženin ljubavnik ostavio ključeve na stolu. Bili su to ključevi njegove kuće u koju je htio da ona opet dođe, ali po stvari jer da ih nije donio na susret.

Po povratku u Zaprešić, Juriću se bilo sve teže nositi sa situacijom i ženinim odlukama jer mu je tad rekla da bi s ljubavnikom "ona ipak nasamo na kavu i to još istu večer".

-Pitao sam ju zašto i podsjetio ju da je prijetio mojim i njezinim roditeljima i slao im slike. Rekao sam joj i da ne vjerujem da želi s njim ići samo na kavu... pa me nazvala majmunom i glupanom. Zamračilo mi se. I jedino sljedeće čega se sjećam je sirena Hitne pomoći i buđenje na intenzivnoj. Jako mi je žao što se to dogodilo. Povrijedio sam mnogo ljudi, njezine roditelje.... Kažu da vrijeme liječi sve, ali ožiljci i praznina će me zauvijek podsjećati na užasan događaj – zaključio je Jurić u svojoj obrani.

Otac pokojne žene jedva se uspijevao kontrolirati u sudnici pa je u jednom trenutku dobio riječ.

-Franjo je planirao ubojstvo. Zvao je moju kćer i prijetio da će joj se nešto dogoditi. Obišao sam sva ratišta i invalide se nikada nigdje nije dirao. Tako je trebao i Franjo... Trebao je pustiti moju kćer da ide kud hoće. Kćer mi je govorila da ju po tri mjeseca nije ni pipnuo i da joj nije dao nikuda da ide. On ne smije biti na slobodi jer ubit će još... - zavapio je otac ubijene Angele.

Tijekom istrage ispitano je desetak svjedoka među kojima su roditelji osumnjičenog i ubijene, a na suđenju je otkriven zanimljiv podatak da je "djelatnica Hitne osumnjičenog po zaticanju u stanu proglasila mrtvim, da bi mrtvozornik nakon nekog vremena kad je pristigao u stan užasa rekao da je osumnjičeni živ!".